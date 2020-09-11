В центрі Мінська затримують демонстрантів

В білоруській столиці Мінську ввечері 11 вересня почалися затримання демонстрантів на площі Незалежності біля Червоного костьолу. Затримали щонайменше чотирьох жінок.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Кілька дівчат і жінок йшли до костьолу, але їм перегородили шлях силовики в масках. Коли жінки спробували зайти всередину будівлі деяких з них почали затримувати. Щонайменше чотирьох затягли в мікроавтобус.

За дівчат намагалася заступитися активістка Ніна Багінська - один із символів протестів у Білорусі, яка вже понад 30 років бере участь у мітингах.

Нагадаємо, в Білорусі суд Московського району Мінська оштрафував сім студенток за участь в акції солідарності з затриманими представниками Координаційної ради.

Крім того, Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу за фактом масових протестів у Мінську 6 вересня.

Додамо, що зараз у Білорусі на волі залишаються тільки два члени президії Координаційної ради.