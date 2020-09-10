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В Беларуси оштрафовали студентов за участие в протесте

Минск, Четверг 10 сентября 2020 17:15
В Беларуси оштрафовали студентов за участие в протесте
Фото: протесты в Беларуси (t.me.belteanews)
Автор: Андрей Козловский

В Беларуси суд Московского района Минска оштрафовал семь студенток за участие в акции солидарности с задержанными представителями Координационного совета. Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Об этом сообщает Naviny.by.

Как сообщается, 9 сентября во время акции солидарности были задержаны студентки Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). Девушек повезли в РУВД Московского района, а потом их привезли в ИВС на Окрестина. Всем задержанным присудили штрафы по 675 рублей каждой.

Сегодня в университете студенты провели акцию солидарности с задержанными студентками. Они собрались в холле БГМУ с плакатами и бело-красно-белыми флагами. Также акция солидарности прошла у входа в Минский государственный лингвистический университет.

Задержанных девушек поддержали также Белорусский государственный университет, Белорусский государственный экономический университет и другие.

Напомним, задержанную участницу президиума Координационного совета в Беларуси Марию Колесникову арестовали, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Кроме того, РБК-Украина писало, что сейчас в Беларуси на свободе остаются только два члена президиума Координационного совета.

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