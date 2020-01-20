В центре Киева образовалась пробка из-за ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробка образовалась в районе метро "Кловская"

В понедельник, 20 января, в центре Киева образовалась пробка из автомобилей из-за аварии в районе метро "Кловская". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, авария напротив станции метро "Кловская" произошла с участием двух автомобилей. Полиция уже прибыла на место происшествия, информация о пострадавших устанавливается.

Также отмечается, что создается пробка в направлении Кловского спуска и Бессарабской площади.

Фото: пробка в районе, где произошло ДТП (Google maps)

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области в ДТП пострадали трое детей и шестеро взрослых. Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Киа-Rіо", совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault.

Напомним, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.

Ранее сообщалось, что в среду утром, 15 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.