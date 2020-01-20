В Закарпатской области в ДТП пострадали трое детей и шестеро взрослых

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых

На автодороге "Мукачево-Рогатин-Львов" в Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что возле села Горбок случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими. Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Киа-Rіо", совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault.

В результате ДТП в Иршавскую ЦРБ доставлены водитель автомобиля "Киа-Rіо", двух ее малолетних детей, в возрасте 5 и 9 лет и еще одного пассажира автомобиля. Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя.

"Предварительная правовая квалификация происшествия - статья 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими", - говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.

Ранее сообщалось, что в среду утром, 15 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.