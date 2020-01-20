ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва утворився затор через ДТП

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 15:36
У центрі Києва утворився затор через ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затор утворився в районі метро "Кловська"

У понеділок, 20 січня, в центрі Києва утворилася пробка з автомобілів через аварію в районі метро "Кловська". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, аварія навпроти станції метро "Кловська" сталася за участю двох автомобілів. Поліція вже прибула на місце події, інформація про постраждалих встановлюється.

У центрі Києва утворився затор через ДТП

Також зазначається, що створюється пробка в напрямку Кловського узвозу та Бессарабської площі.

У центрі Києва утворився затор через ДТП

Фото: пробка в районі, де сталося ДТП (Google maps)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області в ДТП постраждали троє дітей і шестеро дорослих. Попередньо встановлено, що 32-річна жителька міста Чоп на автомобілі "Кіа-Rіо", здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула людина і ще четверо постраждали.

Раніше повідомлялося, що в середу вранці, 15 січня, в Києві відбулося дорожно-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

У Закарпатській області в ДТП постраждали троє дітей та шестеро дорослих В Одесі п'яний поліцейський збив двох пішоходів
Новини України КиївДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся