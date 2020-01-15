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В Киеве на Дарницком шоссе произошло тройное ДТП

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 10:33
В Киеве на Дарницком шоссе произошло тройное ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На месте работает экипаж полиции и "скорая помощь"

В среду утром, 15 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Точные причины ДТП аварии пока неизвестны. На месте работает бригада "скорой помощи" и экипаж полиции. Детали уточняются. Столкнулись автомобили Nissan Almera, Ford Fusion и Skoda Superb.

Утреннее серьёзное #ДТП в Киеве на Дарницком шоссе с участием трёх автомобилей - #nissan almera, #ford fusion и #skoda superb. На месте экипаж полиции и скорая помощь. Подробности аварии уточняются

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 15 січня 2020 р.

Напомним, ранее в Киеве на улице Братиславской (Воскресенка) столкнулись два автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия есть жертва. На данный момент образовалась пробка в оба направления.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода. Авария произошла около 05:50 утра. Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, жителя села Тарасовка Пустомытовского района 1987 года рождения, который умер от травм на месте ДТП.

Кроме этого, в Борисполе Киевской области патрульный автомобиль на насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу.

Также сообщалось, что в Киевской области на 13 километре дороги Борисполь-Золотоноша произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. Столкнулись два легковых автомобиля Subaru Forester и Mitsubishi Нико.

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