В центре Киева устроили выставку уничтоженной российской техники (фото)
На Крещатике столичные власти организовали выставку российской техники, которая была уничтожена украинскими военными.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, что президент РФ Владимир Путин планировал захватить Украину за три дня.
Также россияне хотели провести большой парад на Крещатике на 9 мая. Оккупанты на войну в Украину даже везли парадную военную форму с медалями.
Теперь столичные власти решили осуществить планы оккупантов и устроить парад - парад уничтоженной вражеской техники.
Напомним, от начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла почти 45 тысяч военных. Также оккупанты потеряли более 1,9 тысяч танков, 803 беспилотника, 234 самолета и почти 200 вертолетов.
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