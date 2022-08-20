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Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб

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Киев, Суббота 20 августа 2022 09:13
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб Фото: потери России в войне приближаются к 45 000 погибшим военным (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего потери России с начала полномасштабной войны уже составляют 44 900 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 44900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1907 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 4212 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 1018 (+2) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средства ПВО - 141 (+0) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 803 (+8),
  • крылатые ракеты - 190 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3137 (+7) ед,
  • специальная техника / special equipment - 97 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, что авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла более десятка ударов по позициям врага на юге.

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