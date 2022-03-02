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Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, - с допроса пленного

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Среда 02 марта 2022 15:30
Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, - с допроса пленного Фото: Подвыпивший танк под Сумами (t.me/zsuwar)
Автор: Светлана Мащенко

Путин планировал захватить Украину через три дня. Именно столько провианта-воды и еды, выдали военным, когда направили их через нашу границу на "обучение".

Об этом свидетельствуют слова военнопленного РФ, сообщает СБУ.

Согласно допросу одного из военнопленных РФ, запас провизии у них был рассчитан на три дня. После этого срока часть должна была вернуться с "учений" обратно.

"24 февраля находясь на учениях нам сказали, что пойдем маршем по неизвестному маршруту, взяли воды и еды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь. В эту же ночь мы пересекли границу Украины", - рассказывает он.

Пленный добавил, что его родители не знают где он, ведь еще 23-го числа у них забрали телефоны и паспорта.

"На территории Украины идет война, гибнут мирные жители, расстреливают и убивают, творят бесчинства, бомбят города, разрушают детские сады... " - добавил пленный.

В плен же он попал, потому что машина, где ехал он с другими военными сломалась. Колонна прошла мимо них, никто не помог. Затем раздался взрыв. Солдаты бежали в лес, где на четвертый день их нашла терроборона.

Ранее мы писали, что улицы под Бучей завалены вражеской техникой.

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