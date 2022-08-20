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У центрі Києва влаштували виставку знищеної російської техніки (фото)

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Київ, Субота 20 серпня 2022 16:04
У центрі Києва влаштували виставку знищеної російської техніки (фото) Фото: У центрі Києва влаштували виставку знищеної російської техніки (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Хрещатику столична влада організувала виставку російської техніки, яка була знищена українськими військовими.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін планував захопити Україну за три дні.

Також росіяни хотіли провести великий парад на Хрещатику на 9 травня. Окупанти на війну в Україну навіть везли парадну військову форму з медалями.

Тепер столична влада вирішила здійснити плани окупантів і влаштувати парад - парад знищеної ворожої техніки.

Нагадаємо, відо початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила майже 45 тисяч військових. Також окупанти втратили більше 1,9 тисяч танків, 803 безпілотники, 234 літаки і майже 200 гелікоптерів.

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