У центрі Києва влаштували виставку знищеної російської техніки (фото)

На Хрещатику столична влада організувала виставку російської техніки, яка була знищена українськими військовими.

Також росіяни хотіли провести великий парад на Хрещатику на 9 травня. Окупанти на війну в Україну навіть везли парадну військову форму з медалями.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін планував захопити Україну за три дні .

Нагадаємо, відо початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила майже 45 тисяч військових. Також окупанти втратили більше 1,9 тисяч танків, 803 безпілотники, 234 літаки і майже 200 гелікоптерів.

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