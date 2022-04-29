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Данилов о войсках РФ: Хотели парад на Крещатике, а не могут дойти и до границ Донецкой и Луганской областей

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 14:37
Данилов о войсках РФ: Хотели парад на Крещатике, а не могут дойти и до границ Донецкой и Луганской областей Фото: Алексей Данилов (в центре) (facebook.com/danilov.oleksiy)
Автор: Антон Федорцив

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал приуроченные к 9 мая попытки наступления российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Секретарь Совбеза подтвердил попытки оккупантов захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. По его словам, сейчас там продолжаются тяжелые бои.

"Они же хотели на 9 мая провести большой парад на Крещатике в Киеве. Они считали, что им это удастся еще в феврале. Но видим, что сейчас уже заканчивается апрель, а они и близко не могут не то, что к Крещатику приблизиться, они не могут приблизиться даже к границам полной территории Донецкой и Луганской областей", – пояснил Данилов.

В СНБО также предостерегли от лишнего оптимизма – завтра-послезавтра завершения войны не будет. По словам секретаря Совбеза, украинским военным придется приложить немало усилий для победы.

К слову, СБУ задержала троих военных РФ за попытки захвата Пивденноукраинской АЭС.

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СНБО Луганск Донецкая область 9 Мая Крещатик ВС РФ Алексей Данилов Война России против Украины
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