В центре Киева произошло масштабное ДТП: перекрыт проезд на Крещатике

Продолжается оформление аварии
В Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана независимости перекрыто.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.
Фото: место ДТП в Киеве (instagram.com)
Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра.
На данный момент информации о ДТП на сайте полиции Киева нет.
Напомним, в Днепропетровской области легковой автомобиль Nissan Maxima столкнулся с грузовиком DAF, в результате чего погибли 3 человека и еще 4 пострадали.
Также сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП с пожаром, в результате которого погибли два человека.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Анастасия Рокитна