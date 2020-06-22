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В центре Киева произошло масштабное ДТП: перекрыт проезд на Крещатике

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 09:51
В центре Киева произошло масштабное ДТП: перекрыт проезд на Крещатике
Фото: автомобиль патрульной полиции (РБК-Украина)

Продолжается оформление аварии

В Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана независимости перекрыто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.

В центре Киева произошло масштабное ДТП: перекрыт проезд на Крещатике

Фото: место ДТП в Киеве (instagram.com)

Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра.

На данный момент информации о ДТП на сайте полиции Киева нет.

Напомним, в Днепропетровской области легковой автомобиль Nissan Maxima столкнулся с грузовиком DAF, в результате чего погибли 3 человека и еще 4 пострадали.

Также сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП с пожаром, в результате которого погибли два человека.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КиевДТП
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