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В Днепропетровской области произошло ДТП, 3 человека погибли и 4 пострадали

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 09:28
В Днепропетровской области произошло ДТП, 3 человека погибли и 4 пострадали
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Среди жертв есть дети

В Днепропетровской области легковой автомобиль Nissan Maxima столкнулся с грузовиком DAF, в результате чего погибли 3 человека и еще 4 пострадали. Авария произошла в Солонянском районе на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, ДТП произошло 20 июня около 10 часов вечера.

"С грузовым автомобилем DAF, который осуществлял маневр разворота, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль Nissan Maxima, в салоне которого находилось 7 человек, из них 3 ребенка. В грузовом автомобиле находился 1 водитель. В результате столкновения погибли 3 человека, из них 1 ребенок: 2 мужчин и девочка. Пострадали 4 человека, из них 2 ребенка: 2 женщины и два мальчика.", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции еще выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, ранее в Запорожье произошло ДТП с пожаром, в результате которого погибли два человека.

Также РБК-Украина писало, что 15 июня в Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех маленьких детей.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДТПДнепропетровская область
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