В Запорожье произошло ДТП с пожаром, погибли два человека

Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Водитель во время движения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с встречным автомобилем

Сегодня, 18 июня, в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло двое человек и еще один получил ранения. Во время столкновения машин одна из них загорелась.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 25-летний водитель Daewoo Sens двигался по Хортицкому шоссе в Днепровском районе и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Geely под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия, а автомобиль Daewoo загорелась.

Кроме того, скорая помощь с многочисленными телесными повреждения госпитализировала 34-летнюю пассажирку Geely.

Фото: сгоревшая машина Daewoo Sens (zp.npu.gov.ua)

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, 15 июня в Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех маленьких детей.

Добавим, в Киеве во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Харькове произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции и Daewoo Lanos, жертвами которой стали 4 человека.

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Автор: Андрей Козловский