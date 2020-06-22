В центрі Києва сталась масштабна ДТП: перекритий проїзд на Хрещатику

Фото: автомобіль патрульної поліції (РБК-Україна)

Продовжується оформлення аварії

У Києві на вулиці Хрещатик сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Рух транспорту від Майдану незалежності перекритий.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, ДТП сталось за участі чотирьох автомобілей. Інформації про постраждалих немає. Продовжується оформлення аварії.

Фото: місце ДТП в Києві (instagram.com)

Як уточнюється, аварія сталась біля торгово-розважального центру.

Наразі інформації про ДТП на сайті поліції Києва немає.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області легковий автомобіль Nissan Maxima зіткнувся з вантажівкою DAF, в результаті чого загинули 3 людини і ще 4 постраждали.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі сталося ДТП з пожежею, в результаті якої загинули дві людини.

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Автор: Анастасия Рокитна