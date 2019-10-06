В центре Киева проходит акция против "формулы Штайнмайера"

Фото: акция на Майдане Незалежности (twitter.com)

На Майдане проходит вече "Остановим капитуляцию"

В воскресенье, 6 октября, в Киеве на Майдане Независимости началась акция "Остановим капитуляцию", участники которой протестуют против "формулы Штайнмайера" и особого статуса для Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщали в социальных сетях организаторы, вече на Майдане - это "общественная акция". Также организаторы призвали не использовать акцию в политических интересах и не использовать партийную символику.

"На вече мы выдвинем ультиматум властям и обсудим стратегию и план дальнейших действий. Приносите с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. Акция пройдет исключительно под национальными флагами", - писали организаторы в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Городской совет Кропивницкого высказался против реализации "формулы Штайнмайера", а также против принятия нового закона об особом статусе Донбасса. Накануне против "формулы Штайнмайера" выступила Хмельницкая областная рада.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский выступил по поводу акций против "формулы Штайнмайера". Зеленский подчеркнул, что уважает конституционное право граждан Украины на протест, а также заявил, что не собирается сдавать Украину.