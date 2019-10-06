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У центрі Києва проходить акція проти "формули Штайнмайєра"

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 13:18
У центрі Києва проходить акція проти "формули Штайнмайєра"
Фото: акція на Майдані Незалежності (twitter.com)

На Майдані проходить віче "Зупинимо капітуляцію"

У неділю, 6 жовтня, у Києві на Майдані Незалежності розпочалася акція "Зупинимо капітуляцію", учасники якої протестують проти "формули Штайнмайєра" та особливого статусу для Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляли в соціальних мережах організатори, віче на Майдані - це "громадська акція". Також організатори закликали не використовувати акцію в політичних інтересах та не використовувати партійну символіку.

"На віче ми висунемо ультиматум владі та обговоримо стратегію і план подальших дій. Приносьте з собою жовтий скотч і жовті стрічки як символ опору капітуляції. Акція відбудеться виключно під національними прапорами", - писали організатори в соцмережах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міська рада Кропивницького висловилася проти реалізації "формули Штайнмайера", а також проти прийняття нового закону про особливий статус Донбасу. Напередодні проти "формули Штайнмайєра" виступила Хмельницька обласна рада.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський виступив з-приводу акцій проти "формули Штайнмайєра". Зеленський наголосив, що поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.

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