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Еврокомиссия назвала контроль над границей условием выборов на Донбассе

Новости » Политика    04.10.2019 - 19:26
Еврокомиссия назвала контроль над границей условием выборов на Донбассе
Фото: зал Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)

Украина должна получить контроль над украинско-российской границей

Специальный советник главы Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что комментируя "формулу Штайнмайера" немецкий политик сказал, что "это не капитуляция, а вопрос последовательности - что когда происходит".

"Здесь надо быть внимательной, чтобы определенные условия были выполнены. Например, чтобы могли голосовать украинцы, которые сбежали с Донбасса. Ясно, что там должны быть свободные СМИ. Чтобы ОБСЕ могла должным образом контролировать выборы. Что избирательные комиссии укомплектованы как следует", - отметил Эльмар Брок.

Также, отдельно он подчеркнул, что Украина должна получить контроль над украинско-российской границей.

"Перед тем, как состоятся эти свободные выборы, Украина должна иметь контроль над границей. Я вижу в контроле над границей условие для проведения выборов", - сказал он.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

Отметим, что, по условиям "формулы Штайенмайєра", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, накануне под Офисом президента собрались более тысячи активисты, которые протестовали против "формулы Штайнмайера". Также участники акции озвучили ряд требований к правительству, среди которых- не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям по так называемой "формуле Штайнмайера".

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