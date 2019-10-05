Хмельницкий облсовет призвал не допустить реализацию "формулы Штайнмайера"

Фото (km-oblrada.gov.ua)

Депутаты Хмельницкого облсовета проголосовали за соответствующее обращение

Хмельницкий областной совет принял обращение о недопустимости принятия "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщается на сайте облсовета.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой, согласно Минским договоренностям, внедряется особый статус Донбасса", - говорится в обращении, принятом на пленарном заседании внеочередной сессии.

Депутаты также требуют "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни по так называемой "форме Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины". В обращении говорится, что депутаты считают "недопустимым отведение сил и средств Вооруженных сил Украины от линии соприкосновения на Донбассе".

За обращение проголосовали 44 депутата. Всего в облсовете 84 депутата.

Напомним, Украина сделала возможным проведение саммита Нормандской четверки, согласовав текст так называемой формулы Штайнмайера и разведение войск на Донбассе, и теперь ожидает шагов России, которые откроют путь к восстановлению ее суверенитета над оккупированными районами.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, с чем согласилась Украина на переговорах по Донбассу. По словам Зеленского, эта формула говорит только о том, когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса, а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии международным стандартам.