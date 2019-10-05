Горсовет Кропивницкого выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Фото (kr-rada.gov.ua)

Депутаты направили президенту и парламенту предостережения по реализации "формулы Штайнмайера"

Городской совет Кропивницкого направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту предостережения по реализации "формулы Штайнмайера", а также по принятию нового закона об особом статусе Донбасса. Об этом говорится на сайте горсовета.

За обращение на внеочередной сессии проголосовали 23 депутата. Отмечается, что сессию созвали по инициативе общественных активистов города.

"Мы, депутаты Городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использования так называемой "формулы Штайнмайера", что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны", - говорится в обращении.

Депутаты призвали Раду заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона об особом статусе Донбасса без обсуждения закона с общественностью.

Также в Кропивницком просят не допустить проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Предлагается не допустить выборы до момента полного вывода войск РФ с территории Украины, разоружения незаконных вооруженных формирований, восстановления контроля над границей Украины, обеспечения переходного периода сроком не менее одного года для восстановления институтов государственной власти и полноценной работы украинских медиа. Отдельным пунктом в обращении депутаты призывают не допустить отвода Вооруженных сил Украины с укрепленных позиций.

Напомним, также Хмельницкий областной совет принял обращение о недопустимости принятия "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе.