У центрі Києва розпочався Марш рівності

У марші беруть участь понад 1 тис. учасників

У Києві біля Будинку вчителя стартував Маршу рівності проти дискримінації представників ЛГБТ-спільноти, передає кореспондент"РБК-Україна".

У марші беруть участь понад 1 тис. учасників.

Зокрема, в марші бере участь євродепутат Ребекка Хармс і народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко, а також посол Канади Роман Ващук. Також у марші беруть участь травесті-діви, які пересуваються на рухомій платформі.

З боків колона оточена правоохоронцями.

Колона рушила по вулиці Володимирській у бік бульвару Тараса Шевченка.

Варто зазначити, що до 10 активістів спробували перешкоджати Маршу рівності. Вони встали на початку колони учасників маршу і почали скандувати: "Стоп парад".



Після вони були відтіснені за периметр оточення співробітниками поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва.