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У центрі Києва розпочався Марш рівності

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 10:09
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)

У марші беруть участь понад 1 тис. учасників

У Києві біля Будинку вчителя стартував Маршу рівності проти дискримінації представників ЛГБТ-спільноти, передає кореспондент"РБК-Україна".

У марші беруть участь понад 1 тис. учасників.

Зокрема, в марші бере участь євродепутат Ребекка Хармс і народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко, а також посол Канади Роман Ващук. Також у марші беруть участь травесті-діви, які пересуваються на рухомій платформі.

З боків колона оточена правоохоронцями.

Колона рушила по вулиці Володимирській у бік бульвару Тараса Шевченка.

Варто зазначити, що до 10 активістів спробували перешкоджати Маршу рівності. Вони встали на початку колони учасників маршу і почали скандувати: "Стоп парад".

Після вони були відтіснені за периметр оточення співробітниками поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва.

Марш рівності 2018: онлайн-трансляція Біля Будинку вчителя в Києві продовжують збиратися учасники Маршу рівності
Теги публікації: Київ, ЛГБТ, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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