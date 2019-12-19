Демонстранты в Киеве перекрыли Крещатик

В четверг, 19 декабря, в Киеве продолжаются акции против продажи земли - участники демонстрации перекрыли улицу Крещатик в районе ЦУМа. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В связи с этим движение транспорта заблокировано, наблюдаются заторы в центре города.

Недовольные автомобилисты сначала сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.

На месте также присутствуют наряды силовиков.

Фото с места событий (РБК-Украина)

Накануне под зданием Верховной рады на акции против открытия рынка земли в столкновениях пострадали десятки людей.

Также сообщалось, что трассу Киев-Чоп в районе села Федоровка Гощанского района перекрыли протестующие против принятия рынка земли.

Демонстранты говорят, что таким образом хотят призвать власть прислушаться к их позиции, а именно - о необходимости поэтапного запуска рынка земли и снижения концентрации земель в одни руки до пяти тысяч гектаров.

Подобные акции сегодня были запланированы также в Черкасской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Запорожской областях.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что вопрос открытия рынка земли могут отложить на следующий год. По его словам, аграрный комитет состоянию на сейчас рассмотрел более 300 поправок из 4 тысяч.