Демонстранти у Києві перекрили Хрещатик

У четвер, 19 грудня, в Києві тривають акції проти продажу землі - учасники демонстрації перекрили вулицю Хрещатик в районі ЦУМу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У зв'язку з цим рух транспорту заблоковано, спостерігаються затори у центрі міста.

Незадоволені автомобілісти спочатку сигналили, але після стали розвертатися й об'їжджати.

На місці також присутні силовики.

Фото з місця подій (РБК-Україна)

Напередодні під будівлею Верховної ради на акції проти відкриття ринку землі у зіткненнях постраждали десятки людей.

Також повідомлялося, що трасу Київ-Чоп в районі села Федорівка Гощанського району перекрили протестуючі проти ухвалення ринку землі.

Демонстранти кажуть, що таким чином хочуть закликати владу прислухатися до їхньої позиції, а саме - про необхідність поетапного запуску ринку землі та зниження концентрації земель в одні руки до п'яти тисяч гектарів.

Подібні акції сьогодні були заплановані, також, у Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Вінницькій та Запорізькій областях.

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що питання відкриття ринку землі можуть відкласти на наступний рік. За його словами, аграрний комітет станом на зараз розглянув понад 300 поправок з 4 тисяч.