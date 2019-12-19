Акция против рынка земли перекрыла международную трассу в Ровенской области

Фото: место происшествия (facebook.com/uarivnetv)

Требуют поэтапного запуска рынка земли

В Ровенской области с 11:30 на трассе Киев-Чоп в районе села Федоровка Гощанского района перекрыли движение протестующие против принятия рынка земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Ровно.

Люди на месте называют себя представителями Всеукраинской аграрной рады.

"Говорят, что таким образом хотят призвать власть прислушаться к их позиции, а именно - о необходимости поэтапного запуска рынка земли и снижения концентрации земель в одни руки до пяти тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Подобные акции сегодня были запланированы также в Черкасской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Запорожской областях.

Напомним, вчера в Одесской области аграрии, протестующие против принятия закона о рынке земли, перекрыли пункт пропуска "Кучурган".

Накануне под зданием Верховной рады на акции против открытия рынка земли в столкновениях пострадали десятки людей.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил в рамках открытия рынка земли снизить концентрацию ее в одних руках до 10 тыс. гектаров.