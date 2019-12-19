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Рассмотрение закона о рынке земли отложат на следующий год, - нардеп

Новости » Политика     19.12.2019 - 11:40
Рассмотрение закона о рынке земли отложат на следующий год, - нардеп
Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас аграрный комитет рассмотрел более 300 поправок из 4 тысяч

Вопрос открытия рынка земли могут отложить на следующий год. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, аграрный комитет состоянию на сейчас рассмотрел более 300 поправок из 4 тысяч.

"Сегодня аграрный комитет рассмотрел более 300 поправок. Но я думаю, по прогнозам, что 4000 тысячи поправок они уже не смогут рассмотреть через несколько дней. Вопрос открытия рынка земли будет отложен на следующий год, скорее всего", - заявил Качура.

Напомним, агрокомитет проголосовал за обращение к главе парламента Дмитрию Разумкову с просьбой назначить заседание на следующую неделю. Так, комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря.

Ранее РБК-Украина писало, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение законопроекта будет зависеть от скорости обработки правок в комитете.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский предлагает в рамках открытия рынка земли снизить концентрацию ее в одних руках до 10 тыс. гектаров.

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