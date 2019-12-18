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Акция против рынка земли заблокировала пункт пропуска на границе с Молдовой

Новости » Общество     18.12.2019 - 14:43
Акция против рынка земли заблокировала пункт пропуска на границе с Молдовой
Фото: место события (dumskaya.net)

Протестуют против принятия закона о рынке земле

В Одесской области аграрии, протестующие против принятия закона о рынке земли, перекрыли пункт пропуска "Кучурган". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Как сообщают очевидцы, в акции участвует около 400 человек и 40 единиц сельхозтехники.

На въезде в пункт пропуска образовались километровые пробки.

Фото: место события (dumskaya.net)

"Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли. Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза. Акции продолжаются по всей стране и будут только нарастать", - написала в своем Facebook глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.

Напомним, вчера в Киеве проходили массовые акции протестов против закона о рынке земли. Во время стычек пострадали полицейские, протестующие и журналист.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перформаторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки.

На несколько часов было перекрыто движение транспорта по улице Михаила Грушевского, однако по состоянию на 16:00 в столице после акций протеста в правительственном квартале движение открыли.

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