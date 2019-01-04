В центре Кельна произошла стрельба

Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)

Полиция задержала подозреваемого

В пятницу, 4 января, в центре Кельна около 14:00 часов дня произошла стрельба, полицейские задержали одного подозреваемого. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bild.

Как отмечается, информации о пострадавших нет. Стрельба произошла возле центрального вокзала.

Позже полицейские задержали подозреваемого.

Напомним, в Виннице полиция расследует обстоятельства убийства двух женщин и двух детей, которое произошло 31 декабря.

Напомним, 21 декабря в центре Вены в ресторане произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Также в результате стрельбы был ранен один человек. 32-летний Владимир Г. был убит неизвестным стрелком после выхода из ресторана в центральной части Вены. Его 23-летний сопровождающий был тяжело ранен.

24 декабря полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе.

Австрийская полиция устанавливает мотивы нападения в австрийской столице и продолжает поиски стрелка, сотрудничая с коллегами из Сербии и Черногории.