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У центрі Кельна сталась стрілянина

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 18:55
У центрі Кельна сталась стрілянина
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

Поліція затримала підозрюваного

У п'ятницю, 4 січня, у центрі Кельна близько 14:00 годин дня сталася стрілянина, поліцейські затримали одного підозрюваного. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bild.

Як зазначається, інформації про постраждалих немає. Стрілянина сталась біля центрального вокзалу. 

Пізніше поліцейські затримали підозрюваного.

Нагадаємо, у Вінниці поліція розслідує обставини вбивства двох жінок та двох дітей, яке сталося 31 грудня.

Нагадаємо, 21 грудня в центрі Відня в ресторані сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина. Також в результаті стрілянини був поранений один чоловік. 32-річний Владімір Р. був вбитий невідомим стрілком після виходу з ресторану у центральній частині Відня. Його 23-річний супроводжуючий був важко поранений.

24 грудня, поліція затримала двох підозрюваних у стрілянині. 

Австрійська поліція встановлює мотиви нападу в австрійській столиці і продовжує пошуки стрілка, співпрацюючи з колегами з Сербії та Чорногорії.

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