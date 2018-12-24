Стрельба в Вене: полиция задержала второго подозреваемого

Фото: место стрельбы (twitter.com/swiat21)

Австрийская полиция устанавливает мотивы нападения

В понедельник, 24 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Вены 21 декабря, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Австрийское агентство прессы" (АРА).

32-летний Владимир Г. был убит неизвестным стрелком после выхода из ресторана в центральной части Вены. Его 23-летний сопровождающий тяжело ранен.

"Третьего мужчину нападавший, которому удалось скрыться, оставил невредимым. Случайно это произошло или намеренно - должно установить расследование", - говорится в сообщении.

Австрийская полиция устанавливает мотивы нападения в австрийской столице и продолжает поиски стрелка, сотрудничая с коллегами из Сербии и Черногории.

Напомним, 21 декабря в центре Вены в ресторане произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Также в результате стрельбы был ранен один человек.

Также в Лондоне в среду, 19 декабря, вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке города, в результате нападения пострадали трое людей.