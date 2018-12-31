В Виннице в собственной квартире убили двух женщин и двоих детей

Фото: место происшествия (vn.npu.gov.ua)

Потерпевшие погибли от нанесенных травм головы

В Виннице полиция расследует обстоятельства убийства двух женщин и двух детей, которое произошло 31 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, около 15:00 в полицию поступило сообщение, что в квартире в Виннице обнаружены без признаков жизни две женщины и мальчик. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Скорую медицинскую помощь вызвал винничанин, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Врачи скорой подтвердили смерть трех людей. Также в квартире находилась 3-летняя девочка с тяжелыми травмами головы, которую госпитализировали. Во время оказания медицинской помощи она скончалась в больнице.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты. Проводятся первоочередные следственные действия, в частности, осмотр места происшествия. По предварительной информации, потерпевшие погибли от нанесенных травм головы.

На момент приезда полицейских в квартире находился мужчина, который вызвал скорую. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Следствие отрабатывает различные версии. Продолжаются следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство нескольких человек). За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Фото: место происшествия (vn.npu.gov.ru)

Напомним, в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата.

Ранее сообщалось, что в центре Ивано-Франковска на вул. Хотинская, 12 неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погиб мужчина.