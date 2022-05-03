В центре Харькова из-за вражеских обстрелов возникли несколько пожаров

Российские оккупанты днем 3 мая обстреляли центр Харькова. В результате удара загорелся детский аттракцион в городском парке и еще несколько объектов.

Ликвидировать пожары спасатели смогли в течение полутора часов. К тушению возгорания привлекали 40 человек и 7 единцы спецтехники.

Отмечается, что обстрел центра Харькова произошел около 13:00. В результате нанесенного удара загорелись гаражи, торговые объекты и детские аттракционы на территории городского парка отдыха. По предварительным данным, осколочное ранение получила одна женщина.

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли фабрику в Харьковской области, один человек погиб.

Отметим, 1 мая в результате вражеских обстрелов в Харьковской области произошли 15 пожаров.

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