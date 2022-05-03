UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Харькова из-за вражеских обстрелов возникли несколько пожаров

Фото: в результате обстрела центра Харькова вспыхнули пожары (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты днем 3 мая обстреляли центр Харькова. В результате удара загорелся детский аттракцион в городском парке и еще несколько объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что обстрел центра Харькова произошел около 13:00. В результате нанесенного удара загорелись гаражи, торговые объекты и детские аттракционы на территории городского парка отдыха. По предварительным данным, осколочное ранение получила одна женщина.

Ликвидировать пожары спасатели смогли в течение полутора часов. К тушению возгорания привлекали 40 человек и 7 единцы спецтехники.

Фото: в результате обстрела центра Харькова вспыхнули пожары (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли фабрику в Харьковской области, один человек погиб.

Отметим, 1 мая в результате вражеских обстрелов в Харьковской области произошли 15 пожаров.

Война России против Украины идет 69-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковГСЧСВойна в УкраинеВторжение России в Украину