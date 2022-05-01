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В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 15 пожаров

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Харьковская область, Воскресенье 01 мая 2022 08:08
В Харьковской области из-за вражеских обстрелов за сутки произошло 15 пожаров Фото: харьковские спасатели ликвидируют пожар в результате обстрелов (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Владимир Костырин

В результате российских обстрелов Харькова и области произошло 15 пожаров в течение суток. Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершали выезды в разные районы региона для ликвидации последствий вражеских атак.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что из всех 16 пожаров, которые были зафиксированы за сутки с 30 апреля по 1 мая, 15 были вызваны обстрелами.

"Так, спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещениях", - рассказали в ГСЧС.

Пожары произошли: 9 в Немышлянском районе Харькова, а также 2 в Харьковском, 3 в Изюмском и 1 в Чугуевском районах области.

"Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района города Харькова", - говорится в сообщении.

Кроме того, харьковские пиротехники за день совершили 41 выезд для ликвидации вражеских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью войска РФ обстреляли больницу, жилые дома и промзону в Харькове. В результате пострадал один человек.

Также мы писали, что перед этим ночью в Харькове также были обстреляны жилые массивы Салтовка и Северная Салтовка.

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