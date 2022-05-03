Под Харьковом оккупанты обстреляли фабрику: вспыхнул пожар, есть погибший

Сегодня, 3 мая утром российские войска обстреляли фабрику в Харьковской области, из-за чего возник пожар, есть погибший. Всего сам Харьков трижды за минувшие сутки подвергся атаке врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения подверглись значительным разрушениям. К сожалению, погиб 46-летний работник, который на время обстрелов находился на территории", - написал Синегубов.

Он также рассказал, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли по Харькову 2 удара из реактивных систем залпового огня и совершили 1 артиллерийский обстрел, пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.

Кроме того, по области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.

"За сутки на Харьковщине 3 раненых: Харьков - 2 человека, Чугуевский район - 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов", - уточнил Синегубов.

Ранее сообщалось, что Харьков трижды обстреляли из артиллерии и РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта.

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