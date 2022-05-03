У центрі Харкова через ворожі обстріли виникли кілька пожеж

Російські окупанти вдень 3 травня обстріляли центр Харкова. В результаті удару загорівся дитячий атракціон в міському парку і ще кілька об'єктів.

Ліквідувати пожежі рятувальники змогли протягом півтори години. До гасіння загоряння залучали 40 осіб та 7 одиниць спецтехніки.

Зазначається, що обстріл центру Харкова стався близько 13:00. В результаті завданого удару загорілися гаражі, торгові об'єкти та дитячі атракціони на території міського парку відпочинку. За попередніми даними, осколкове поранення отримала одна жінка.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли фабрику в Харківській області, одна людина загинула.

Зазначимо, 1 травня в результаті ворожих обстрілів в Харківській області сталися 15 пожеж.

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