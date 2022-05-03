Центр Харькова накрыли шквальным огнем, горожан просят оставаться в укрытиях
Фото: Харьков после обстрела (nexta.live)
Российские войска продолжают обстреливать центр Харькова, районы Павлового Поля и Алексеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Департамент гражданской защиты Харьковской ОВА.
Жителей этих районов просят срочно спуститься в укрытия и не покидать их без крайней необходимости в течение всего дня, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.
Там добавляют, в центре Харькова снаряды попали в один из городских парков.
Напомним, Вооруженные Силы Украины провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 километров от Харькова.
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