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Центр Харькова накрыли шквальным огнем, горожан просят оставаться в укрытиях

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Украина, Вторник 03 мая 2022 14:03
Центр Харькова накрыли шквальным огнем, горожан просят оставаться в укрытиях Фото: Харьков после обстрела (nexta.live)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские войска продолжают обстреливать центр Харькова, районы Павлового Поля и Алексеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Департамент гражданской защиты Харьковской ОВА.

Жителей этих районов просят срочно спуститься в укрытия и не покидать их без крайней необходимости в течение всего дня, сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА.

Там добавляют, в центре Харькова снаряды попали в один из городских парков.

Напомним, Вооруженные Силы Украины провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 километров от Харькова.

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