В центре Харькова из-за вражеских обстрелов возникли несколько пожаров

Российские оккупанты днем 3 мая обстреляли центр Харькова. В результате удара загорелся детский аттракцион в городском парке и еще несколько объектов.

Отмечается, что обстрел центра Харькова произошел около 13:00. В результате нанесенного удара загорелись гаражи, торговые объекты и детские аттракционы на территории городского парка отдыха. По предварительным данным, осколочное ранение получила одна женщина. Ликвидировать пожары спасатели смогли в течение полутора часов. К тушению возгорания привлекали 40 человек и 7 единцы спецтехники. Фото: в результате обстрела центра Харькова вспыхнули пожары (facebook.com/MNSKHARKIV)