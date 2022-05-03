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В центре Харькова из-за вражеских обстрелов возникли несколько пожаров

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Харьков, Вторник 03 мая 2022 15:40
В центре Харькова из-за вражеских обстрелов возникли несколько пожаров Фото: в результате обстрела центра Харькова вспыхнули пожары (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты днем 3 мая обстреляли центр Харькова. В результате удара загорелся детский аттракцион в городском парке и еще несколько объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что обстрел центра Харькова произошел около 13:00. В результате нанесенного удара загорелись гаражи, торговые объекты и детские аттракционы на территории городского парка отдыха. По предварительным данным, осколочное ранение получила одна женщина.

Ликвидировать пожары спасатели смогли в течение полутора часов. К тушению возгорания привлекали 40 человек и 7 единцы спецтехники.

Фото: в результате обстрела центра Харькова вспыхнули пожары (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли фабрику в Харьковской области, один человек погиб.

Отметим, 1 мая в результате вражеских обстрелов в Харьковской области произошли 15 пожаров.

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