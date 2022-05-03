У центрі Харкова через ворожі обстріли виникли кілька пожеж
Російські окупанти вдень 3 травня обстріляли центр Харкова. В результаті удару загорівся дитячий атракціон в міському парку і ще кілька об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Зазначається, що обстріл центру Харкова стався близько 13:00. В результаті завданого удару загорілися гаражі, торгові об'єкти та дитячі атракціони на території міського парку відпочинку. За попередніми даними, осколкове поранення отримала одна жінка.
Ліквідувати пожежі рятувальники змогли протягом півтори години. До гасіння загоряння залучали 40 осіб та 7 одиниць спецтехніки.
Фото: в результаті обстрілу центру Харкова спалахнули пожежі (facebook.com/MNSKHARKIV)
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти обстріляли фабрику в Харківській області, одна людина загинула.
Зазначимо, 1 травня в результаті ворожих обстрілів в Харківській області сталися 15 пожеж.
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