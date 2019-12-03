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Центральный вокзал Киева возобновил работу в штатном режиме

Новости » Общество     03.12.2019 - 19:51
Центральный вокзал Киева возобновил работу в штатном режиме
Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Сообщение о минировании оказалось ложным

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве возобновил работу после сообщения о минировании и работает в штатном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено.

Напомним, вечером 3 декабря поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. На место выехали взрывотехники, кинологи и правоохранители.

О минировании вокзала в Киеве сообщали 26 ноября. Тогда также временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Правоохранители проверили здание и территорию, однако не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

РБК-Украина писало, что за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Ранее Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента Украины

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