С начала года вокзалы и поезда "минировали" 150 раз

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все сообщения о минировании не подтвердились

За 10 месяцев 2019 года поступило 150 ложных сообщений об установлении взрывных устройств на объектах Укрзализныци. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что это на 111 сообщений больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья. Также в этом году "минировали" вокзалы в Мукачево, Мариуполе, Каменец-Подольском, Дубно, станции Днепр-Лоцманская.

Кроме этого, за 10 месяцев 2019 года зафиксировано 8 случаев сообщений о минировании подвижного состава: электропоездов, пассажирских поездов и поездов Интерсити+. Такое же количество сообщений было за соответствующий период прошлого года.

В УЗ напоминают, что псевдоминерам вокзалов и поездов может грозить от 2 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 11 ноября, была проведена эвакуация около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании.

В тот же день пассажиров поезда №719 сообщением Харьков-Киев эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании.