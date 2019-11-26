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Центральный вокзал Киева возобновил работу

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 18:40
Центральный вокзал Киева возобновил работу
Фото: центральный вокзал Киева (РБК-Украина)

Взрывчатки на территории вокзала не обнаружили

В Киеве возобновили работу центрального железнодорожного вокзала после сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу "Укрзализныци" в Facebook.

Так, правоохранители проверили здание и территорию центрального вокзала в Киеве и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Работа вокзала была восстановлена и сейчас он работает в обычном режиме.

Центральный вокзал Киева возобновил работу

Напомним, во вторник, 26 ноября, в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали центральный железнодорожный вокзал. Сообщение поступило в полицию около 16 часов. Все работники и пассажиры вокзала были сразу эвакуированы.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Одессе правоохранители получили сообщение о минировании нескольких зданий социального и жилого фонда. На места отправились взрывотехники для осмотра зданий и территории. Среди заминированных зданий медицинские учреждения, торговые центры и жилые дома.

Добавим, за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

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