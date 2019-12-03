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С центрального вокзала в Киеве эвакуировали людей

Новости » Общество     03.12.2019 - 16:20
С центрального вокзала в Киеве эвакуировали людей
Фото: центральный вокзал Киева (РБК-Украина)

Поступило сообщение о минировании

Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы. Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября в Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Правоохранители проверили здание и территорию центрального вокзала в Киеве и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

РБК-Украина писало, что за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

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