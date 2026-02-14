Програму Ukraine Facility буде переформатовано: Свириденко пояснила, навіщо

Україна планує переформатувати програму отримання допомоги від ЄС - Ukraine Facility - так, щоб її виконання не залежало від голосувань у Верховній Раді.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.

За її словами, програму переформатують вже цього року. Ukraine Facility зроблять більш гнучким та орієнтованим саме на дії уряду, а не голосування депутатів. "Таким чином у нас не буде залежності від голосування у Верховній Раді. Уряд готовий до того, щоб цей план виконувати, всі в цьому зацікавлені. У нас є порозуміння з Європейською комісією у цьому напрямку”, - підкреслила Свириденко.