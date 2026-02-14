ua en ru
Програму Ukraine Facility буде переформатовано: Свириденко пояснила, навіщо

Україна, Субота 14 лютого 2026 16:30
Програму Ukraine Facility буде переформатовано: Свириденко пояснила, навіщо Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Кабінет міністрів України)
Автор: Антон Корж

Україна планує переформатувати програму отримання допомоги від ЄС - Ukraine Facility - так, щоб її виконання не залежало від голосувань у Верховній Раді.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.

За її словами, програму переформатують вже цього року. Ukraine Facility зроблять більш гнучким та орієнтованим саме на дії уряду, а не голосування депутатів.

"Таким чином у нас не буде залежності від голосування у Верховній Раді. Уряд готовий до того, щоб цей план виконувати, всі в цьому зацікавлені. У нас є порозуміння з Європейською комісією у цьому напрямку”, - підкреслила Свириденко.

Що таке Ukraine Facility

Ukraine Facility - це спеціально розроблена програма фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

Основним документом для отримання коштів є "План України", що деталізує перелік необхідних реформ та індикаторів. Цих індикаторів - майже 150. Виконання кожного з них приносить Україні в середньому від 350 до 600 млн євро.

При цьому підтримка надається виключно за умови виконання узгоджених реформ, а також дотримання принципів демократії та верховенства права. Тобто залежить від того, які рішення приймає парламент України.

Минулий транш від ЄС був 22 грудня - тоді Україна отримала 2,3 мільярда євро допомоги. Це був вже шостий транш в рамках програми надання коштів.

