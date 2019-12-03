ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З центрального вокзалу в Києві евакуювали людей

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 16:20
З центрального вокзалу в Києві евакуювали людей
Фото: центральний вокзал Києва (РБК-Україна)

Надійшло повідомлення про мінування

Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в місті Києві, всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада в Києві тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про замінування. Правоохоронці перевірили будівлю і територію центрального вокзалу в Києві і не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.

РБК-Україна писало, що за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Кіберполіція затримала "мінерів" десятків навчальних закладів "Мінеру" Офіса президента повідомили про підозру
Новини України мінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся