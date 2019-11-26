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В Киеве с центрального вокзала эвакуировали людей

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 16:16
В Киеве с центрального вокзала эвакуировали людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поступило сообщение о минировании

В Киеве временно ограничено работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что сообщение поступило около 16 часов. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы", - говорится в сообщении.

В Киеве с центрального вокзала эвакуировали людей

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2019 поступило 150 ложных сообщений об установлении взрывных устройств на объектах Укрзализныци. Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья. Также в этом году "минировали" вокзалы в Мукачево, Мариуполе, Каменец-Подольском, Дубне, станции Днепр-Лоцманская.

РБК-Украина писало, что 11 ноября, была проведена эвакуация около 500 пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за сообщения о минировании.

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