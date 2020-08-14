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До центру Мінська висунулася велика колона військових

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 18:12
До центру Мінська висунулася велика колона військових
Фото: транспорт силовиків (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У центр міста стягують водомети і автозаки

На тлі протестів у Мінську у центр міста висунулася велика колона військових. У складі колони рухається кілька автозаків.

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що військові йдуть в автобусах, в колоні є також автозаки. Зараз вони знаходиться на проспекті Незалежності.

Техніка виїхала з території військової частини 5448 Внутрішніх військ в Уруччя. За даними інших ЗМІ, у складі колони два водомети та кілька автобусів з ОМОНівцями.

Фото: військові на вулицях Мінська

Нагадаємо, стало відомо, що в Білорусі відкрили справу проти засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Степана Путіло; даний канал висвітлює протести в країні після виборів президента.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що зі слідчих ізоляторів вже відпустили понад дві тисячі затриманих у зв'язку з тим, що місця їх утримання переповнені.

З початку протестів в Білорусі було затримано близько 7 тисяч осіб, частина з них вже отримала адміністративні арешти.

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