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В Беларуси открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала

Минск, Пятница 14 августа 2020 18:16
В Беларуси открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала
Фото: Степан Путило (belsat.eu)
Автор: Игорь Литвиненко

Степану Путило грозит до 15 лет тюрьмы

В Беларуси открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Его подозревают в организации массовых беспорядков.

Об этом сообщает NEXTA.

Согласно санкциям статьи, 22-летнему Степану Путило грозит до 15 лет лишения свободы.

В Беларуси открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала

Отметим, общее количество подписчиков во всех соцсетях NEXTA насчитывает более 1,5 миллиона человек. Во время протестов в Беларуси в Telegram-канале NEXTA постоянно публикуются призывы к выходу на улицы для участия в акциях протеста, а также к забастовкам.

При этом в Telegram-канале правительственного СМИ БелТА, был размещен материал с названием "НЕХТА ЖАЖДЕТ МНОЖИТЬ ГОРЕ".

Отметим, в Беларуси вспыхнули массовые акции протеста 9 августа после завершения голосования на выборах президента, которые переросли в столкновения между демонстрантами и силовиками.

По словам демонстрантов, после задержания их избивают силовики, при этом в Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают избиение задержанных в камерах.

По данным МВД Беларуси, с начала протестов были задержаны около 7 тысяч человек, из них около 2 тысяч - уже отпустили.

В материале РБК-Украина сообщается, как сейчас проходит забастовка в Беларуси и кто ее поддерживает.

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