Центр Минска перекрыли, территорию оцепили силовики со спецтехникой

В воскресенье, 20 сентября, центр Минска перекрыли, а территорию оцепили силовики со спецтехникой. В городе сегодня ожидается массовая акция протеста, которую оппозиция обычно проводит по воскресеньям.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, колонна в сопровождении ГАИ выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД.

"Подходы к площади Независимости в настоящий момент закрыты металлическими ограждениями, на площади находятся сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее в городе прошел очередной женский марш в знак протеста против действующей власти. В итоге силовики задержали около 400 человек.

Отметим, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов еженедельно выходить на акции протеста против действующей власти.

Как писало РБК-Украина, ранее Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси.