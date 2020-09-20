Центр Мінська перекрили, територію оточили силовики зі спецтехнікою

У неділю, 20 вересня, центр Мінська перекрили, а територію оточили силовики зі спецтехнікою. У місті сьогодні очікується масова акція протесту, яку опозиція зазвичай проводить неділями.

Про це повідомляє ТАСС.

Як зазначається, колона у супроводі ДАІ виїхала з мікрорайону Уріччя, де базується спецпідрозділи внутрішніх військ МВС.

"Підходи до площі Незалежності наразі закриті металевими огорожами, на площі знаходяться співробітники міліції, а також бійці ОМОНу зі щитами та кийками. Центральні проспекти та вулиці міста поки залишаються відкритими для руху автотранспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днем раніше у місті пройшов черговий жіночий марш на знак протесту проти чинної влади. У підсумку силовики затримали близько 400 осіб.

Зазначимо, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала білорусів щотижня виходити на акції протесту проти чинної влади.

Як писало РБК-Украина, раніше Рада з прав людини ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі.