ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси

Нью-Йорк, Суббота 19 сентября 2020 10:17
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси
Фото: ООН (flickr.comporoshenkopetro)
Автор: Анастасия Рокитна

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Ее поддержали представители 23 государств, "против" - двое (Эритрея и Венесуэла), "воздержались" - 22.

Об этом сообщает Euronews.

В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.

В ООН призывают прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов, положить конец произвольным арестам, а также освободить всех политзаключенных, журналистов, защитников прав человека и других задержанных во время протестов.

Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси начать диалог с политической оппозицией, в частности с Координационным советом и гражданским обществом.

Напомним, Украина предостерегает Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси.

Ранее Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций на адрес Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ООНБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь