Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси

Фото: ООН (flickr.comporoshenkopetro)

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Ее поддержали представители 23 государств, "против" - двое (Эритрея и Венесуэла), "воздержались" - 22.

Об этом сообщает Euronews.

В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.

В ООН призывают прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов, положить конец произвольным арестам, а также освободить всех политзаключенных, журналистов, защитников прав человека и других задержанных во время протестов.

Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси начать диалог с политической оппозицией, в частности с Координационным советом и гражданским обществом.

Напомним, Украина предостерегает Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси.

Ранее Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций на адрес Беларуси.