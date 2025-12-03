Центр Києва завтра знову перекриють

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, що наприкінці літа, 25 серпня, у центрі Києва вже обмежували рух транспорту через візит іноземних делегацій.

Також 14-15 листопада частково перекривали вулицю Каховську у Дніпровському районі через укладання верхнього шару асфальту. З 3 до 15 листопада рух на Броварському проспекті обмежували через ремонт дорожнього покриття.

Також ми писали, що 22 листопада, у Києві діяли тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням охоронних заходів